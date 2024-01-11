Запад поставляет Украине ракетные комплексы времён Афганской войны

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Западные союзники Украины поставляют Вооружённым силам государства переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger времён конфликта в Афганистане. Об этом сообщает телекомпания CNN.
ПЗРК Stinger используются для поражения летательных объектов, таких как самолёты, вертолёты и беспилотники. Армия США начала использовать такое вооружение в 1981 году.
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