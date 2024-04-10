В Пентагоне призвали преподать России урок в контексте Крыма

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Руководству России необходимо преподать урок в контексте Крыма. Такое заявление сделала помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
На слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, может ли Россия потерпеть стратегическое поражение, если исключить Крым из состава страны.
Она также добавила, что вывод Крыма из состава России является стратегическим успехом для Украины и США.
Однако Гетц выразил мнение, что Россия не позволит забрать у нее Крым, и данная цель является недостижимой. С ним согласился и другой член комитета, демократ Адам Смит. По его словам, Крым уже никогда не вернётся в состав России.
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«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого. Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину урок, так что, да», — ответила Уолландер.
Она также добавила, что вывод Крыма из состава России является стратегическим успехом для Украины и США.
Однако Гетц выразил мнение, что Россия не позволит забрать у нее Крым, и данная цель является недостижимой. С ним согласился и другой член комитета, демократ Адам Смит. По его словам, Крым уже никогда не вернётся в состав России.
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Элина Позднякова