«Америке доверять нельзя»: США столкнулись с проблемой из-за Трампа
Bloomberg: союзники США потеряли доверие к Вашингтону из-за политики Трампа
Союзники США потеряли доверие к Вашингтону на фоне политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, американские партнеры все больше сомневаются в надежности Соединенных Штатов, из-за чего «больше беспокоятся и пытаются найти альтернативные пути обеспечения своей безопасности».
«Любой, кто следил за американской политикой в течение последнего десятилетия, <...> имел основания сомневаться в надежности США. Трамп во время своего второго президентского срока развеял эти сомнения. Союзники теперь знают, что Америке доверять нельзя, в то время как противники объединяются», — говорится в статье.Европейские политики на правах анонимности негативно высказались о выступлении Трампа 24 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ряд иностранных официальных лиц охарактеризовал речь американского лидера как «в лучшем случае неинформативную, а в худшем — контрпродуктивную».
Ранее газета Politico писала, что Трамп настолько сильно влияет на Европейский союз, что фактически выполняет роль его президента.