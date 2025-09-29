«Америке доверять нельзя»: США столкнулись с проблемой из-за Трампа

29 сентября 2025, 18:04

Bloomberg: союзники США потеряли доверие к Вашингтону из-за политики Трампа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Союзники США потеряли доверие к Вашингтону на фоне политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





По его данным, американские партнеры все больше сомневаются в надежности Соединенных Штатов, из-за чего «больше беспокоятся и пытаются найти альтернативные пути обеспечения своей безопасности».

«Любой, кто следил за американской политикой в течение последнего десятилетия, <...> имел основания сомневаться в надежности США. Трамп во время своего второго президентского срока развеял эти сомнения. Союзники теперь знают, что Америке доверять нельзя, в то время как противники объединяются», — говорится в статье.