Раскрыт хитрый план НАТО по передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk

30 сентября 2025, 11:49

Военэксперт Дандыкин: ракеты Tomahawk передадут Киеву через Британию и Германию

Фото: iStock/e-crow

Американские крылатые ракеты Tomahawk могут передать Украине после их перепродажи Великобритании и Германии. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.





По его словам, в настоящий момент Киев не располагает необходимыми носителями для такого вида боеприпасов.





«У Украины нет своих кораблей такого класса, (который нужен для транспортировки Tomahawk – прим. ред.). В теории можно переоборудовать два корвета, построенных турками, но вряд ли они для этого подойдут. Сейчас ВСУ используют «Нептуны», — отметил Дандыкин.