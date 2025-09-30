Раскрыт хитрый план НАТО по передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk
Военэксперт Дандыкин: ракеты Tomahawk передадут Киеву через Британию и Германию
Американские крылатые ракеты Tomahawk могут передать Украине после их перепродажи Великобритании и Германии. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.
По его словам, в настоящий момент Киев не располагает необходимыми носителями для такого вида боеприпасов.
«У Украины нет своих кораблей такого класса, (который нужен для транспортировки Tomahawk – прим. ред.). В теории можно переоборудовать два корвета, построенных турками, но вряд ли они для этого подойдут. Сейчас ВСУ используют «Нептуны», — отметил Дандыкин.Эксперт добавил, что американские ракеты Tomahawk – это своего рода аналог российского комплекса «Калибр». По его мнению, США планируют переправить ракеты через страны НАТО, где сначала они перейдут Великобритании, затем Германии, а оттуда – Украине.
При этом военэксперт подчеркнул, что поставка Tomahawk в ближайшее время маловероятна, так как украинская армия в основном опирается сейчас на беспилотные летательные аппараты.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».