Пентагон сделал новое объявление об ударах ATACMS вглубь России

Фото: istock / Phototreat
Украинским войскам не разрешали использовать ракеты ATACMS для того, чтобы атаковать не приграничные регионы России. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге.
«Не было никаких изменений в политике», — отметил чиновник.Райдер добавил, что бойцы ВСУ могут задействовать полученное вооружение для того, чтобы поражать военные объекты у границ Харьковской области.
Напомним, 31 мая президент США Джо Байден разрешил Киеву бить по целям на российской территории, если американское оружие будет использоваться только в регионе Харькова. При этом американский лидер уточнил, что Вашингтон не позволит ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты намерены поставить Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, невзирая на ущерб интересам других своих союзников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16
Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
Алина Юрчак