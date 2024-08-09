Спасти репутацию Сырского: в США указали на истинные причины атаки ВСУ под Курском

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Атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели, пишет американский телеканал CNN.
Отмечается, что наступление украинских войск скорее было «погоней за заголовками», а также служило спасением репутации главкома ВСУ Александра Сырского, которого часто критикуют за медленность и светские методы ведения боевых действий.
Кроме того, решение Киева отправить большую часть своей армии в российский регион говорит об отчаянии украинского руководства.
Либо же такими действиями Украина пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах с Россией.
Однако военэксперты заявляют, что такая операция ВСУ может оказаться очень опасной и безрезультатной.
К тому же, цель о сохранении репутации Сырского явно не была выполнена, поскольку после атаки на Курскую область произошло обратное – многие эксперты заговорили о некомпетентности главкома ВСУ, а бойцы выразили недовольство выбранной им стратегией.
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Кроме того, решение Киева отправить большую часть своей армии в российский регион говорит об отчаянии украинского руководства.
Либо же такими действиями Украина пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах с Россией.
Однако военэксперты заявляют, что такая операция ВСУ может оказаться очень опасной и безрезультатной.
К тому же, цель о сохранении репутации Сырского явно не была выполнена, поскольку после атаки на Курскую область произошло обратное – многие эксперты заговорили о некомпетентности главкома ВСУ, а бойцы выразили недовольство выбранной им стратегией.
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Анастасия Чинкова