В Пентагоне сообщили об успешном завершении медпроцедуры Остина

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Глава Пентагона Ллойд Остин успешно прошел нехирургическую процедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Об этом в своем опубликованном заявлении сообщил пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер.
Отмечается, что процедура длилась 2.5 часа и связана с проблемами мочевого пузыря. По ее завершении, глава американского военного ведомства продолжил исполнять свои обязанности. Сейчас он дома, изменений в его привычном графике не намечается.
До этого сообщалось, что на время процедуры зам Остина Кэтлин Хикс будет и.о. министра обороны США. Кроме того, подчеркивалось, что проблемы с мочевым пузырем не связаны с раковым диагнозом. Это не первый осмотр и госпитализация руководителя Пентагона.
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Никита Кротов