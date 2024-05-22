Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России

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Группа конгрессменов требует от Пентагона разрешить Украине совершать атаки по территории Российской Федерации с применением американского оружия. Об этом сказано в письме законодателей от обеих партий в Палате представителей Конгресса США.
«Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — сказано в документе.Авторами письма выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.
Помимо этого, главу Минобороны Штатов Ллойда Остина призвали обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских летчиков.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о плане ФБР по убийству Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак