В Пентагоне утверждают, что не указывают Украине на цели внутри России

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США не указывают Украине, по каким целям на территории России наносить удары. Об этом неназванные представители Пентагона сообщили в беседе с РИА Новости, комментируя атаку дронов ВСУ по российским регионам.
Киев самостоятельно выбирает цели, по которым наносить удары, а также собственные военные устремления.
Минувшей ночью, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 дронов. Их ликвидировали в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При ударе по Раменскому были серьёзно повреждены два многоквартирных дома.
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Анастасия Чинкова