80-я бригада ВСУ хочет эвакуироваться из Курской области из-за масштабных потерь

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Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский патриот».
«Командование 80-й бригады ВСУ, которая действует в Курской области, запросило у Генштаба эвакуацию на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что пять боевиков 80-й ОДШБ ВСУ взяты в плен в Курской области. СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.
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Элина Позднякова