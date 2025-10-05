Выяснилось число пострадавших из-за беспорядков в Тбилиси

05 октября 2025, 00:33

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадало шесть митингующих людей и 21 полицейский

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Тбилиси в день выборов в органы местного самоуправления произошли беспорядки. В результате акции протеста пострадало не менее 27 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Грузии.





Напомним, что митингующие в субботу вечером прорвали выставленные полицией ограждения и проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Полицейские, стараясь подавить беспорядки, использовали против людей перцовые спреи и водомёты.



Согласно официальным данным, шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов получили различные травмы. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения. Состояние одного из полицейских остается тяжелым.





«Еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте», — добавили в Telegram-канале «Sputnik Грузия».