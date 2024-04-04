«В плен не брать!»: Медведев призвал давать премии за убитых на Украине военных НАТО

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ввести максимальное денежное вознаграждение за уничтожение военнослужащих НАТО, принимающих участие в в конфликте на Украине. Об этом он порассуждал в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в НАТО утверждают, что никакой интервенции на «Украину» не ожидается. Как заявил Медведев, отдельные формирования войдут в район Львова и, возможно, Киева, чтобы разгрузить ВСУ. Якобы они будут заниматься хозяйственными, организационными функциями и обучением.
Помимо этого, он предложил «не отдавать трупы, чтобы родственники страдали на чужбине».
Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. В плен не брать!», — написал зампред СБ.
Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак