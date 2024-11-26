В Подмосковье 27 ноября состоится съезд Совета муниципальных образований региона

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XI съезд Совета муниципальных образований Московской области состоится в среду, 27 ноября, в Доме правительства региона в Красногорске, сообщает пресс-служба Совета.
«На съезде планируется подвести итоги работы за 2022-2023 гг., выбрать органы управления и президиум Совета, принять новый бренд-бук ассоциации и ознакомить муниципальных служащих с нововведениями в федеральном законодательстве и новых принципах формирования инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе съезда планируется утвердить новый конкурс: «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области».
Съезд начнётся в 15:00. Адрес проведения: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, конференц-зал на этаже -1.
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