Съезд терапевтов Московской области собрал в МОНИКИ врачей из 14 стран

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области стартовал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского. В этом году он проходит под девизом «Достижения медицинской науки – в практику».
«В этом году собрали представителей разных направлений медицины из 14 стран. Мы выносим на обсуждение методики, которые помогают уменьшить смертность населения, продлить пациенту жизнь. На съезде работают 18 секций по кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии, гематологии, неврологии и даже диагностике туберкулёза. Обсуждаем юридические и психологические вопросы, интересующие наших докторов», – сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В съезде участвуют врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, доктора из Австрии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.
«Это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов. Надеюсь, что темы, которые сегодня и завтра будут обсуждаться, станут основой для укрепления и инновационного развития системы здравоохранения не только Московской области, но и всей нашей страны», – сказал замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава России Алексей Ан.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Отдельный блок форума посвятили достижениям в эндокринологии. Участники обсуждали реализацию в Московской области федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», новые подходы к лечению заболевания, особенности лечения пожилых пациентов. Особое внимание уделили важности диспанцеризации, в частности для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.
Также участников форума ждал мастер-класс на тему «Цифровые технологии в профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений», который провела замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.
«Цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом взаимодействия врачей и пациентов. Современные возможности позволяют беречь время и обеспечивать контроль над заболеваниями. В МОНИКИ работают лучшие эксперты в своих направлениях. Их мнения и рекомендации сегодня доступны как жителям Подмосковья, так и нашим коллегам со всей Московской области», – отметила Чернявская.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На секции «Неврология» специалистам рассказали об эффективности терапии у пациентов, страдающих эпилептическими приступами, организации медпомощи людям с патологией нервной системы. Рассмотрели случаи хронической ишемии головного мозга и когнитивных нарушений.
Кроме того, на форуме обсудили эффективность применения пробиотиков в гастроэнтерологии. Участников секции стоматологии, знакомили с цифровыми технологиями в имплантации зубов, методами реконструктивной хирургии, инновационными технологиями в ортодонтии, рассказали о бесплатном зубопротезировании в Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в рамках Съезда обсудили инновационные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии.
Съезд проходит в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами выступают Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздрав Московской области и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
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Лора Луганская