В Подмосковье в этом году расширенный неонатальный скрининг прошли 29 тыс. детей

Расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала года прошли около 29 тыс. новорождённых. Такой статистикой поделился министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Всем детям, родившимся в регионе, проводят неонатальный скрининг на 36 патологий. Исследование выполняют в первые дни жизни ребёнка, чтобы на ранней стадии выявить генетические заболевания.
Исследование проводят путём забора крови из пятки младенца. Если выявляется отклонение от нормы, с родителями связывается представитель медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
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«Такое исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение или диспансерное наблюдение. С начала года были обследованы почти 29 тыс. детей. Врачам удалось выявить у 50 новорождённых генетические заболевания на ранней стадии», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Исследование проводят путём забора крови из пятки младенца. Если выявляется отклонение от нормы, с родителями связывается представитель медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
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Лора Луганская