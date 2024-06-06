В Павловском Посаде проведут Единый день диспансеризации

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Единый день диспансеризации пройдет в Павловском Посаде 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Диспансеризация пройдет 8 июня в поликлинике №3 Павлово-Посадской больницы.
Все результаты исследований будут доступны пациентам в личном кабинете на Госуслугах.Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.
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«Все желающие смогут пройти 1-й этап диспансеризации. Для этого необходимо заполнить анкету с вопросами на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты проведут антропометрические измерения, измерения артериального и внутриглазного давления Жители также смогут пройти процедуры ЭКГ, флюорографии и маммографии», — рассказали в пресс-службе.
Все результаты исследований будут доступны пациентам в личном кабинете на Госуслугах.Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.
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Мира Полтева