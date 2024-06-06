Мытищинское врачи спасли ребёнка с гнойным воспалением кости черепа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Ребёнка возрастом год и девять месяцев вылечили от опасного заболевания отоларингологи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Маленький пациент поступил в клинику с диагнозом острый гнойный синусит и острый гнойный этмоидит. Это воспаление решётчатой кости, расположенной рядом с глазницами. Такое заболевание чревато крайне опасными осложнениями, вплоть до летального исхода.
Первоначально было решено провести консервативное лечение, однако назначенные антибиотики не дали желаемого эффекта. Пришлось прибегнуть к операции.
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Первоначально было решено провести консервативное лечение, однако назначенные антибиотики не дали желаемого эффекта. Пришлось прибегнуть к операции.
«Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Мы полностью санировали все пазухи носа справа, где было гнойное отделяемое. Все удалили, промыли, прочистили — и на следующий день положительная динамика была налицо», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Мытищинской больницы Виталий Исаев.Сейчас пациент идёт на поправку, его жизнь вне опасности.
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Лев Каштанов