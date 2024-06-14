В Подмосковье запустят производство спортоборудования для детских площадок

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок откроет на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «Кенгуру.ПРО», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию этого проекта оцениваются в 250 млн рублей. Сейчас завод находится на стадии проектирования, запустить его планируют в 2025 году», — отметила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Благодаря новому производству в округе Солнечногорск появится ещё 20 рабочих мест.
Отмечается, что у компании «Кенгуру.ПРО» уже есть один завод на территории индустриального парка «Есипово», он начал работать в первом квартале текущего года. На этом заводе выпускают оборудование для паркура и воркаута.
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