В полиции Германии объяснили нахождение украинских детей на территории страны

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В Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ заявили, что большая часть разыскиваемых Украиной детей, оставшихся на территории государства после начала российско-украинского конфликта, въехали в Германию по своему желанию.
Как утверждает глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, благодаря сотрудничеству с германскими коллегами удалось установить местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные.
10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала грядущую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, отметив, что ее удивляет цинизм создателей этого проекта. Она отметила, что социальные службы стран Европы «воруют украинских детей» под различными предлогами.
В июне 2022 года Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщал, что с территории Украины вывезли 307 423 ребёнка. Позже на родину вернулись чуть больше 300 человек. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что все вывезенные дети находятся в безопасности. Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что российская сторона готова назвать имена этих детей и вернуть их на Украину.
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10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала грядущую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, отметив, что ее удивляет цинизм создателей этого проекта. Она отметила, что социальные службы стран Европы «воруют украинских детей» под различными предлогами.
В июне 2022 года Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщал, что с территории Украины вывезли 307 423 ребёнка. Позже на родину вернулись чуть больше 300 человек. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что все вывезенные дети находятся в безопасности. Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что российская сторона готова назвать имена этих детей и вернуть их на Украину.
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Алина Юрчак