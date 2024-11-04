Владимир Зеленский
Владимир Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну с РФ, заявил замглавы польского правительства Кшиштоф Гавковский, передает Radio Zet.
«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал министр.Гавковский считает, что руководство Украины ведет себя «крайне несправедливо» по отношению к польской стороне.
На фоне спецоперации в Донбассе Владимир Зеленский стал требовать от западных союзников все больше и больше оружия. Затем он заявил о наличии у него некоего «плана победы». Эксперты предположили, что это очередная попытка Зеленского выудить из Запада как можно больше помощи и денег.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Читайте также:
В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов
Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
Пушилин посетил освобождённый от ВСУ Горняк в ДНР
Никита Кротов