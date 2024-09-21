В Польше избили беженца и выбросили за границу через калитку для животных

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Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца, которого избили, а после выбросили за границу через калитку для животных польские силовики. Об этом сообщил госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
«В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе <…> В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца», — написали в ведомстве.Со слов мигранта, он попросил помощи и защиты у поляков, однако вместо разбирательств силовики избили его, а потом вытолкали через калитку для животных на белорусскую сторону.
«Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в Свислочскую районную больницу», — резюмировали в белорусском погранкомитете.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». Вместе с тем он перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений белорусский лидер назвал закрытие погранпереходов.
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Данил Пономарев