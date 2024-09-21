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В Польше избили беженца и выбросили за границу через калитку для животных

21 сентября 2024, 15:34
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца, которого избили, а после выбросили за границу через калитку для животных польские силовики. Об этом сообщил госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
«В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе <…> В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца», — написали в ведомстве.
Со слов мигранта, он попросил помощи и защиты у поляков, однако вместо разбирательств силовики избили его, а потом вытолкали через калитку для животных на белорусскую сторону.


«Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в Свислочскую районную больницу», — резюмировали в белорусском погранкомитете.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». Вместе с тем он перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений белорусский лидер назвал закрытие погранпереходов.

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#александр лукашенко
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении
21 сентября 2024, 16:11

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишутин направили поздравительные послания главе правительства Армении Николу Пашиняну в честь Дня независимости республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
В своём письме Путин подчеркнул важность развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.

Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.

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Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом
21 сентября 2024, 14:47

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.
Он подчеркнул, что турецкая сторона уже заявляла о желании встретиться с Асадом для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. В настоящее время Эрдоган ожидает ответ от своего коллеги.

Турецкий лидер отметил, что с этой встречи начнётся новый эта сотрудничества между странами. Он добавил, что настало время завершить напряжённую ситуацию в Сирии.

Также Эрдоган добавил, что сирийские власти не идут на конфронтацию с оппозицией, что демонстрирует принятые шаги для поддержания устойчивого мира.

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#сотрудничество
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«Вопрос Крыма закрыт навсегда»: Киеву указали на точку в статусе полуострова
Глава крымской миссии Смирнов: точка в статусе Крыма была поставлена в 2014 году
21 сентября 2024, 13:30

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в статусе полуострова была окончательно поставлена в 2014 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать полуостров под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. В ответ на это МИД Украины в Telegram-канале опубликовало запись о том, что статус Крыма не обсуждается, поскольку это «украинская территория».

Смирнов подчеркнул, что в 2014 году был проведён референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Тогда была поставлена точка в вопросе статуса полуострова. Остальные заявления Киева и Запада являются «инсинуациями и бредом».

Он добавил, что период нахождения Крыма в составе Украины – это история, к которой нет возврата. Крым всегда будет частью России.

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#крым
#россия
#украина
#референдум
#политика
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Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов
21 сентября 2024, 13:07

Фото: iStock/vaalaa

Минобороны России рассекретило документы к 80-летию освобождения города Таллина – столицы Эстонии – от немецко-фашистских захватчиков. Они представлены на сайте ведомства.
Отмечается, что там появился новый исторический раздел «Освобождённый Таллин утопал в цветах» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны РФ.

Напомним, что Таллин Эстонской ССР был освобождён от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года по итогам Прибалтийском стратегической наступательной операции. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота и 12-й воздушной армии.

Немецкая армия тщательно удерживала Прибалтику, поскольку через неё у Красной Армии был доступ к Балтийскому морю и границам Восточной Пруссии. Советские военные нанесли неожиданный для немецкого командования удар, в результате чего военные бежали из столицы Таллина. В общей сложности операция продлилась менее 10 дней.

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#документы
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#армия
#эстония
#великая отечественная война
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Пашинян заявил, что уровень независимости Армении растёт день ото дня
21 сентября 2024, 12:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уровень независимости страны растёт день ото дня. Об этом он сообщил в поздравительном послании в честь Дня независимости республики.
Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года. Документ упразднил Армянскую Советскую Социалистическую Республику и провозгласил Республику Армению. 21 сентября 1991 года был проведён референдум о выходе республики из состава СССР. 94,99% граждан выступили за установление независимой государственности.

Пашинян подчеркнул, что целью работы правительства Армении является ежедневный ответ «Да» на вынесенный на референдум 1991 года вопрос о независимости республики. Он заверил граждан, что уровень суверенитета страны растёт день ото дня благодаря сбалансированности и демократии.

Премьер отметил, что с 2018 года независимость, государственность, демократия, а также конкретизация этих понятий являются ориентиром всех решений, принимаемых властями страны. В ходе работы Армения совершала ошибки и терпела неудачи, особенно в 2020 году, когда страна оказалась на грани потери независимости. Однако после этого теоретический тезис устойчивости государства удалось поставить на практические рельсы.

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#армения
#декларация
#ссср
#референдум
#политика
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«Талибан»* хочет отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани
21 сентября 2024, 12:10

Фото: iStock/Belyay

Движение «Талибан»*, находящийся у власти в Афганистане, направило России письменную заявку на участие исполняющего обязанности премьер-министра страны, руководителя политического крыла движения Абдула Гани Барадара и делегации страны в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что письмо на имя помощника российского президента Юрия Ушакова направлено исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Он подчеркнул важности участия властей Афганистана в этом саммите.

Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.

С конца лета 2021 года Афганистаном управляет движение «Талибан»*. Россия официально не признавала эту власть, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о намерении Москвы исключить движение их списка террористов. Путин также неоднократно заявлял, что статус движения постоянно обсуждается.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#казань
#россия
#афганистан
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Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
Еврокомиссия по туризму: в странах Балтии и Польше кризис туризма из-за СВО
21 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/Silent_GOS

После пандемии COVID-19 объем пассажирских перевозок в ЕС постепенно восстанавливается. Тем не менее, из-за конфликта на Украине, граничные с Россией страны блока уже не рассматриваются как безопасные для туристов из других регионов, пишет РБК с ссылкой на отчет Европейской комиссии по туризму за сентябрь.
Количество путешественников, посещающих Прибалтику, остается небольшим, в то время как другие страны ЕС продолжают привлекать иностранных туристов.

Наибольшее число туристов посетило развитые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Также популярными направлениями стали южные регионы ЕС — Португалия и Мальта.

Однако туристические потоки значительно сократились в государствах, соседствующих с РФ, Украиной и Белоруссией. Таким образом, нехватка путешественников затрагивает не только Прибалтику, но и Чехию, Польшу и Финляндию.

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#эстония
#рф
#литва
#сво
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В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»
Politico: США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой»
21 сентября 2024, 11:13

Фото: iStock/e-crow

В администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Об этом информирует издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Отмечается, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке. Согласно информации газеты, последние события в регионе Вашингтон расценил как новый этап военной кампании Израиля.

Уточняется, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Примечательно, что официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование противостояния.

Напомним, 20 сентября израильская армия атаковала столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

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#армия
#война
#человек
#переговоры
#сша
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В Крыму назвали истинную цель слов Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН
Мурадов: Сикорский, говоря о Крыме, хотел вернуть Западную Украину
21 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о Крыме выдали его подсознательное желание установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда она была в составе польской территории. Об этом заявил постпред Республики Крым при президента России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
Ранее Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать Крым по мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Он отметил, что полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому стороны могут договориться о демилитаризации этой территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое предложение абсурдным. А в Telegram-канале МИД Украины появилась запись, в которой сказано, что территориальная целостность страны не требует обсуждения и не является предметом для компромиссов.

После этого Сикорский заверил, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а эти «гипотетические дискуссии» велись с точки зрения реализации предложений самого украинского лидера Владимира Зеленского.

Мурадов, в свою очередь, заявил, что Сикорский вспомнил времена, когда Западная Украина была частью Польши, а Восточная – исторической территорией России. Очевидно, на подсознательном уровне он держал в голове образ российско-польской подопечной Украины.

Также постпред отметил, что судьба Крыма уже решена, поэтому какие-либо дискуссии по этому вопросу неуместны. При этом контролируемые в настоящее время Киевом территории в какой-то момент действительно могут оказаться под внешним контролем.

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#крым
#россия
#украина
#польша
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