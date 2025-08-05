В Польше лозунг «Слава Украине»* сравнили с нацистским приветствием

05 августа 2025, 14:40

Депутат Польши Фриц сравнил лозунг «Слава Украине»* с нацистским приветствием

Фото: iStock/macky_ch

В польском Сейме разгорелся скандал после заявления депутата Романа Фрица, сравнившего националистический лозунг «Слава Украине!»* с нацистским приветствием. Парламентарий опубликовал фрагмент своего выступления в соцсетях.





Инцидент произошёл, когда депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира прокричала этот лозунг в парламенте. Фриц выразил резкое недовольство и заявил, что подобные высказывания недопустимы в стенах Сейма.





«В польском Сейме такого ещё не было, как если бы кто-то крикнул "Зиг хайль"*», – заявил депутат, тем самым проведя параллель между украинским лозунгом и нацистским приветствием.