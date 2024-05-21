В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России

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Польша столкнется с серьезными проблемами при реализации проекта по укреплению границ с Россией и Белоруссией, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita.
«Основная проблема здесь — законодательная. Вопреки распространенному мнению, у государства мало земли в собственности», — отметил Вольский, пояснив, что большая часть земли принадлежит частным владельцам.По его словам, эту землю нужно либо выкупить, либо выплатить компенсацию владельцам, что потребует значительных средств. Вольский также выразил сомнение, что в Польше достаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.
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