04 августа 2025, 09:08

Лидер партии «Патриоты» Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО

Фото: iStock/Alex Kochev

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой текущей ситуации на Украине, заявив о необходимости признать поражение страны и Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости.





В своем посте в соцсетях он отметил, что Украина теряет территории и что реальность конфликта не оставляет сомнений в том, что Киев и НАТО потерпели неудачу.





«Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!» — написал Филиппо.