Стало известно о поражении Украины и НАТО
Лидер партии «Патриоты» Филиппо заявил о поражении Украины и НАТО
Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой текущей ситуации на Украине, заявив о необходимости признать поражение страны и Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в соцсетях он отметил, что Украина теряет территории и что реальность конфликта не оставляет сомнений в том, что Киев и НАТО потерпели неудачу.
«Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!» — написал Филиппо.
Он также призвал прекратить финансирование Киева и подчеркнул необходимость выхода Франции из Евросоюза и НАТО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
На прошлой неделе российские военные освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.