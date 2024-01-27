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В Польше назвали причину резко возросшего уровня преступности

Уровень преступности в Польше резко вырос из-за наплыва украинцев
27 января 2024, 08:05
Фото: istockphoto/Luis Echeverri Urrea

Фото: istockphoto/Luis Echeverri Urrea

В последнее время в Польше заметно вырос уровень преступности, причём во всех сферах. Причину этого правоохранители и местные жители видят в большом количестве украинцев, по разным поводам приезжающих в страну.
В публикации на эту тему газеты Rzeczpospolita, в частности, указывается, что многие из украинских «гостей» чувствуют себя в чужой стране настолько раскованно и непосредственно, что позволяют себе такие поступки, на которые не отважился бы ни один поляк. Например, полицейских весьма удивляет количество пьяных украинцев, садящихся за руль автомобиля. Многие из правоохранителей даже сомневались по началу в исправности приборов, раз за разом показывающих превышение допустимого количества промилле в крови при проверке водителей с Украины.

Их сомнения развеял представитель Ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка. Он открыто признал, что его соотечественники просто-напросто пьют больше, чем коренная нация, и объяснил это некими загадочными «проблемами культурного характера». С ним можно поспорить на эту тему, поскольку речь не может идти о каких бы то ни было проблемах культуры ввиду полного отсутствия таковой.


Фото: istockphoto/Ohoho

Польский эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, мнение которого приводится в материале, высказывает недоумение и возмущение по поводу чувства безнаказанности, которое, по-видимому, ощущают приезжие украинцы. Он даже высказал мнение, что до них, возможно, не доведено то, что нетрезвая езда влечёт за собой неприятные последствия и уголовное наказание. Пан Войцех, скорее всего, просто не понимает: украинцам просто наплевать на польские законы и правила.

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Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
27 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Milous

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США утвердил возможную сделку по продаже Греции истребителей F-35 пятого поколения, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 8,6 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
По информации оборонного ведомства, запрос от Греции включает в себя до 40 истребителей, двигателей, системы связи, логистического обеспечения, обучения, технической поддержки и запасных частей.

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#сша
#оружие
#соглашение
#георгиевская лента
#ядерное оружие
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В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер компании Trafigura
27 января 2024, 02:22

Фото: istockphoto/surasak petchang

Танкер, принадлежащий одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Trafigura, был атакован хуситами в акватории Красного моря, после чего загорелся. Инцидент произошёл в Аденском заливе.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, пожар на судне Marlin Luanda возник после попадания ракеты в район правого борта. В пресс-службе сингапурского нефтетерейдера подтвердили ракетный удар со стороны йеменских хуситов. Об этом же ранее сообщал представитель военного командования группировки «Анса́р Алла́х» Яхъя Сария.

По сведениям представителей компании Trafigura, на корабле развёрнуто противопожарное оборудование. К месту вынужденного дрейфа судна следуют военные корабли для оказания необходимой помощи. Фирма поддерживает постоянную связь с горящим судном, передаёт агентство со ссылкой на источники в компании-судовладельце.

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США намерены спустя 15 лет вернуть в Британию ядерное оружие из-за «российской угрозы»
Британия планирует разместить на своей территории американское ядерное оружие
27 января 2024, 00:40

Фото: istockphoto/solarseven

На базе Военно-воздушных сил Великобритании в Лейкенхите, что в графстве Суффолк, будут размещены американские гравитационные бомбы B61-12. Их мощность варьируется до 50 килотонн.
Обозреватели английского издания The Telegraph на всякий случай напоминают, что ударная и разрушительная сила указанных ядерных зарядов примерно в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Обозреватели газеты, впрочем, легко и быстро находят оправдание размещению на Туманном Альбионе смертоносного оружия, которое Штаты в 2008 году вывели оттуда, как думалось, навсегда. Авторы публикации убеждают читателей и самих себя, что это «российская угроза».

Пентагон уже сообщил о подготовке жилых корпусов для американских военных, оборудовании взлётно-посадочных полос для двух эскадрилий F-35, способных нести B61-12, и соответствующей инфраструктуры. Строительство на территории английского военного аэродрома, по данным газеты, начнётся в июне нынешнего года. В американском военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию британского СМИ.

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#великобритания
#ядерное оружие
#база
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Губернаторы Оклахомы и Флориды пообещали отправить нацгвардию в Техас
Губернатор Оклахомы пообещал отправить нацгвардию в Техас для защиты границы
26 января 2024, 23:36

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что он «абсолютно точно» направит национальную гвардию в Техас в свете обстановки на границе с Мексикой.
В ходе интервью на телеканале Fox News он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с генералом Томасом Мансино и останется на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил предоставления помощи Техасу. Он отметил, что они готовы привлечь больше Национальной гвардии, включая гвардейцев Флориды.

Десантис подчеркнул, что такие действия могут быть аналогичны помощи штатам в случае чрезвычайных природных катастроф.

Губернатор Техаса Грег Эббот ранее объявил о «вторжении» мигрантов и принял меры по самозащите, подчеркивая, что штат будет реализовывать свою политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

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#интервью
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Граждане РФ смогут проголосовать и в недружественных странах - МИД РФ
26 января 2024, 23:12

Фото: сайт Кремля

Избирательные участки во время мартовских выборов президента Российской Федерации будут открыты во многих зарубежных странах, в том числе и недружественных. Всего планируется задействовать около 300 пунктов, где граждане России, проживающие за границей, смогут отдать свой голос за своего фаворита.
Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат также уточнила, что избирательные участки за рубежом будут открыты в тех странах, где есть внешнеполитические представительства и консульские учреждения нашего государства.

«Это касается и недружественных стран», — подчеркнула спикер МИД России.

Мария Захарова добавила, что в ряде стран участки для голосования на выборах президента РФ будут открыты и за пределами столиц, с учётом мест наиболее компактного проживания граждан России. Работа представителей Центризбиркома будет также организована на площадках крупных российских экономических операторов, имеющих представительства за рубежом, заключила представитель министерства иностранных дел РФ.

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#мид
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#дипломат
#рф
#выборы
#президент
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Шарль Мишель останется главой Евросовета в ущерб карьере в Европарламенте
26 января 2024, 22:22

Фото: istockphoto/butenkow

Глава Евросовета Шарль Мишель решил остаться в своей должности. Ранее он планировал принять участие в выборах в Европарламент, для чего ему бы пришлось уйти в отставку согласно уставу обеих организаций.
Как пишет издание The Finantial Times, своё решение, точнее, отказ от ранее принятого решения, европейский политик объяснил «крайней реакцией» и «личными нападками», возникшими после обнародования его намерения оставить высокий пост ради кресла евродепутата. В своём заявлении действующий глава Евросовета упомянул о возможном отвлечении Европейского совета от «своей миссии» и даже о расколе внутри этого международного института.

Чиновники стран ЕС с одобрением встретили это непостоянство Шарля Мишеля. Объяснение этому лежит на поверхности. Ранее сообщалось, что в случае, если преемник нынешнего главы Евросовета не будет объявлен до июля, председательство в нём перейдёт к Венгрии по установленному регламентом праву ротации. Видеть на посту пусть и временного, но главы организации строптивого Виктора Орбана европейские политики явно опасаются. Отсюда и их единодушие в поддержке Мишеля в решении остаться в своей должности.

Фото: сайт Кремля

Характерно, что заявление действующего главы Евросовета прозвучало за несколько дней до решающего саммита глав стран Европы, на котором должно быть принято решение о будущем вопроса поддержки Украины Брюсселем. Чиновники Евросоюза цепляются за статус-кво, который, как видно, существует уже только в их собственном воображении. Примеры Словакии и той же Венгрии — тому свидетельство.

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#евросоюз
#виктор орбан
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Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
26 января 2024, 21:54

Фото: iStock/travelview

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами. Об этом Дюжаррик сообщил на брифинге.
По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерреш в срочном порядке направит судебное постановление в Совет Безопасности. Официальный представитель Гутерреша подчеркнул, что генсек выражает надежду на то, что все судебные постановления будут исполнены должным образом.

Ранее председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. После чего МИД ЮАР назвал решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#юар
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МИД: Россия настроена сохранять и развивать отношения с Южной Кореей
26 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее. Информация следует из ответов российского дипведомства на вопросы СМИ.
В ведомстве напомнили о позитивных моментах между государствами, которые в прошлом году «проходили испытание на прочность». Примечательно, что бизнес Южной Кореи не разорвал свои отношения с РФ, несмотря на имеющиеся санкции и замороженные проекты.

Ранее посол России в Южной Корее Андрей Кулик объяснил в беседе с РИА Новости, что деловые отношения с Россией для Республики являются взаимовыгодными, и, несмотря на рекомендации западных коллег, разрывать их корейцы не планируют.

Напомним, ранее Россия признала Южную Корею не дружественной страной, из-за чего товарооборот между странами на время приостановился. Тем не менее, экономические отношения России и Южной Кореи на данный момент крайне выгодны для обеих сторон.

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#южная корея
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Георгиевская лента стала причиной обвинения жителя Чехии в оправдании геноцида
Власти Чехии обвиняют местного жителя в геноциде из-за Георгиевской ленты
26 января 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Elena Titova

Чешские власти обвиняют местного жителя в «оправдании геноцида». Причиной тому стала Георгиевская лента, которую не слишком возрастной чех надел на заседание партии коммунистов, членом которой он является.
Человек, не забывший историю совместной борьбы с фашизмом, пришёл на заседание местного отделения Коммунистической партии с российским флагом и прикреплённой к ней Георгиевской лентой. Победа над нацистской Германией, по его мнению, является фактом, о котором стоит напоминать, что он и сделал.

Необычный для современной Европы, а особенно для Чехии, инцидент, произошёл ещё летом 2023 года, но правоохранители некогда братской республики взялись за расследование обстоятельств этого «преступления» только сейчас. Мужчине предъявлено обвинение в «оправдании геноцида». Следуя логике чешских властей, он подвергается уголовному преследованию за то, что помнит о том, что части Советской армии и воссозданные в 1941 году Вооружённые силы Чехословакии вместе освобождали Европу от нацизма.

Напоминаем, что Чехия, наряду с Польшей, является активным участником конфликта на Украине. Помимо военных поставок Киеву и прямого участия чешских наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ, страна на своей территории готовит украинских боевиков для отправки на передовую. Также мэрия Праги лишила советского маршала Конева звания почётного гражданина города. Также местные власти снесли памятник освободителю города.

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