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Въезд в Россию для журналистки британского издания The Times Кэтрин Филп закроют после ее незаконного посещения Курской области, сказано в заявлении российского посольства в Лондоне.
«…Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении дипмиссии.Дипломаты добавили, что пособничество тем, кто восхваляет нацистов, станет пятном на репутации британской газеты «и лично Филп», для которой въезд в РФ «очевидно будет закрыт».
Филп выпустила материал о посещении Курской области 30 августа, из которого следует, что она стала свидетельницей попыток дискредитации ВС РФ со стороны ВСУ в глазах местного населения. Филп отметила, что украинские боевики используют для этого заранее подготовленные видеоматериалы.
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