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По мнению польских военных, Россия «использует методы селективного отбора информации в киберпространстве, чтобы вызвать у получателей чувство страха и беспомощности». Цель операции, по их мнению, сводится к подрыву доверия в отношении структуры государственной безопасности страны. Однако польская сторона не предоставила никаких доказательств.
15 сентября ряд европейский стран пострадал от шторма «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Как отмечает польский обозреватель Аркадиуш Микса, у Варшавы нет денег на строительство дамб в связи с помощью Украине.
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