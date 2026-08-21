В Польше оправдали теракты на «Северных потоках»
Премьер-министр Польши Туск оправдал подрывы «Северных потоков»
Премьер‑министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Его слова цитирует TVP World.
Политик полагает, что Германии не стоит фокусироваться на поиске исполнителей диверсии. По мнению Туска, основная ответственность лежит на тех, кто занимался строительством трубопровода.
«Я не изменю своего мнения на этот счёт и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», — заявил премьер‑министр.Напомним, 26 сентября 2022 года на трёх нитках «Северного потока» и на не введённом в эксплуатацию «Северном потоке – 2» произошли масштабные разрушения. Как ранее сообщила Генпрокуратура ФРГ, в Хорватии задержали ражданина Украины, который может быть причастен к диверсии. В свою очередь, Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.