В Польше оправдали теракты на «Северных потоках»

21 августа 2026, 05:45

Премьер-министр Польши Туск оправдал подрывы «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Премьер‑министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Его слова цитирует TVP World.





Политик полагает, что Германии не стоит фокусироваться на поиске исполнителей диверсии. По мнению Туска, основная ответственность лежит на тех, кто занимался строительством трубопровода.



«Я не изменю своего мнения на этот счёт и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», — заявил премьер‑министр.