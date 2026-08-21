Военный самолёт США подал сигнал бедствия в районе Ормузского пролива

21 августа 2026, 04:42

Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия недалеко от Ормузского пролива

Фото: iStock/Jozsef Soos

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E‑3B Sentry ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации неподалёку от Ормузского пролива. Это следует из полётных данных, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.