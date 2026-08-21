Военный самолёт США подал сигнал бедствия в районе Ормузского пролива
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E‑3B Sentry ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации неподалёку от Ормузского пролива. Это следует из полётных данных, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Радары зафиксировали борт в четверг в 22:40 UTC уже с активированным аварийным кодом 7700. После этого высота воздушного судна уменьшилась с более чем 6700 метров до примерно 5400 метров. Далее самолёт взял курс на запад, покинув акваторию Оманского залива и Ормузского пролива, и направился вглубь Аравийского полуострова.
В то же время в воздушном пространстве рядом с Ормузом и ОАЭ находились три американских самолёта-заправщика Boeing KC-46A Pegasus. Они поднялись в воздух с авиабазы Аль-Удейд в Катаре и выполняли полёты по круговой траектории над территорией Объединённых Арабских Эмиратов. По уточнённой информации, подавший сигнал бедствия самолёт эксплуатируется на протяжении 46 лет.
Читайте также: