В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС

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Директор по европейским делам партии «Конфедерация», которая не входит в правящую коалицию и является объединением националистов и евроскептиков, Анна Брылка заявила в эфире радиостанции RMF FM, что Польше следует готовиться к возможному выходу из Европейского союза.
«Я посещаю фермерские протесты, общаюсь с друзьями, соседями, и всё чаще слышу мнения, что мы имеем дело с излишней бюрократией, слишком многими дополнительными трудностями, в том числе с климатическими и экологическими политиками Европейского союза. Нам следует обсудить, насколько для Польши выгодно дальнейшее членство в Евросоюзе», — отметила Брылка.Она также подчеркнула, что к мнению фермеров присоединяются и другие профессиональные и общественные группы, которых затронула климатическая политика страны. По ее мнению, Польша должна быть готова к возможному выходу из Европейского союза.
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