Польские фермеры вывалили кучу навоза перед домом родителей сенатора сейма

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Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни.
В беседе с журналистами политик рассказал, что куча загородила ворота и дорогу, ведущую к дому его родителей.
Он подчеркнул, что навоз оказался и на общей дороге, поэтому службам придётся заняться уборкой территории.
Также спикер сейма добавил, что сам он не проживает в этом доме.
Холовня призвал протестующих не использовать подобных методов в ходе протестных акций, поскольку никто не должен обижать ничьи родителей, а проблемы нужно решать иными способами.
Днём ранее радиостанция Radio Poznań заявляла, что польские фермеры во время акции протеста в Познани на западе Польши вывалили кучу навоза перед зданием администрации Великопольского воеводства. Один из протестующих воткнул в кучу флаг Евросоюза.
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Он подчеркнул, что навоз оказался и на общей дороге, поэтому службам придётся заняться уборкой территории.
Холовня призвал протестующих не использовать подобных методов в ходе протестных акций, поскольку никто не должен обижать ничьи родителей, а проблемы нужно решать иными способами.
Днём ранее радиостанция Radio Poznań заявляла, что польские фермеры во время акции протеста в Познани на западе Польши вывалили кучу навоза перед зданием администрации Великопольского воеводства. Один из протестующих воткнул в кучу флаг Евросоюза.
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Анастасия Чинкова