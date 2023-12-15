В Польше призвали оценить работу комиссии по авиакатастрофе в Смоленске

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
Уголовно-правовую оценку необходимо дать деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.
Он отмечает, что финансовые вопросы деятельности комиссии вызывают ряд сомнений, поэтому следует провести проверку по сравнительной оценке затраченных средств и реальной деятельности.
Также Грабец требует привлечения к ответственности людей, виновных в фальсификации причин смоленской катастрофы.
Напомним, что 10 апреля 2010 года самолёт польской авиакомпании потерпел крушение при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате происшествия погибли 96 человек, среди которых числился президент Польши Лех Качиньский с женой, а также известные политические и военные деятели.
Спустя год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения решение пилотов не уходить на запасной аэродром во время тумана. Системными причинами была названа неполноценная подготовка лётчиков президентского отряда.
При повторном расследовании была выдвинута ещё одна причина крушения. На борту якобы произошёл взрыв, к которому причастны российские власти. В отношении троих российских авиадеспетчеров были возбуждены уголовные дела в Польше.
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Также Грабец требует привлечения к ответственности людей, виновных в фальсификации причин смоленской катастрофы.
Спустя год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения решение пилотов не уходить на запасной аэродром во время тумана. Системными причинами была названа неполноценная подготовка лётчиков президентского отряда.
При повторном расследовании была выдвинута ещё одна причина крушения. На борту якобы произошёл взрыв, к которому причастны российские власти. В отношении троих российских авиадеспетчеров были возбуждены уголовные дела в Польше.
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Анастасия Чинкова