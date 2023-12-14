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Российская армия дойдёт до Польши, если Запад не остановит финансирование Украины и не перейдёт к проведению мирных переговоров. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Также Макгрегор добавил, что украинский конфликт укрепил Россию, сделал её сильнее. Это видно и по сильной армии, которая продолжает продвигаться вперёд на всех участках фронта, и по новейшему оружию и прочему оборудованию.
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Анастасия Чинкова