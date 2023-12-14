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На Западе забеспокоились, что российская армия дойдёт до Польши

Полковник Макгрегор: если Запад не прекратит помощь ВСУ, ВС РФ дойдут до Польши
14 декабря 2023, 10:45
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская армия дойдёт до Польши, если Запад не остановит финансирование Украины и не перейдёт к проведению мирных переговоров. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до границы с Польшей, однако Запад может вынудить ВС РФ продолжить продвижение. Это произойдёт, если Запад не завершит этот «бессмысленный конфликт» и разрушит Украину как государство.

Также Макгрегор добавил, что украинский конфликт укрепил Россию, сделал её сильнее. Это видно и по сильной армии, которая продолжает продвигаться вперёд на всех участках фронта, и по новейшему оружию и прочему оборудованию.

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#вс рф
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Последние новости СВО: где усложнилась ситуация для ВСУ, где атакуют ВС РФ
14 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. На линии фронта ВСУ пытались перейти в наступление на нескольких участках, но российские бойцы сдерживают противника и вынуждают украинскую группировку отойти на прежние позиции. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ.

Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников


Девять дронов ВСУ были перехвачены и уничтожены над территорией Московской и Калужской областей, об этом сообщает Минобороны РФ. Украинские боевики использовали для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Все БПЛА перехвачены российской системой ПВО. В министерстве назвали произошедшее попыткой осуществления террористического акта киевским режимом.

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Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино


Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ в ходе атаки на украинский опорный пункт в районе села Работино в Запорожской области. Два украинских военных были взяты в плен. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства. Сопротивление противника на указанном направлении было подавлено с помощью осколочных гранат и стрелкового оружия.

После уничтожения подразделения врага, ВС РФ укрепили свое положение на освобожденных позициях и произвели зачистку территории.

Российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом


Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили замаскированные позиции украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака была произведена в ночное время. Количество ликвидированных бойцов ВСУ министерство не привело.


Взрывы на Украине


Минувшей ночью взрыв прозвучал в городе Снегирёвка на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает издание «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Кроме того, сигналы воздушной тревоги сработали в Херсонской и Николаевской областях.

Последние новости СВО


ВСУ попытались перейти в атаку на окраине Авдеевки. Российские бойцы ведут постоянный огонь по врагу, который расположился в коттеджном поселке «Винограндники». Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, украинское командование распорядилось о возобновлении наступления и контратаках после того, как ВС РФ освободили Марьинку.

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
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Очередная атака пехоты украинских боевиков отражена у Вербового. ВСУ намеревались продвинуться вглубь российских позиций и применили кассетные боеприпасы. Наступление врага было отражено. Российские бойцы продвинулись у Работино.

Ситуация на Херсонском направлении для противника складывается сложная. ВСУ испытывают сложности со снабжением. ВС РФ пытаются выбить противника из Крынок.
 
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#минобороны рф
#бпла
#боеприпасы
#всу
#вс рф
#пво
#сво
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ВС РФ уничтожили авиацией и артиллерией два склада ВСУ, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВС РФ уничтожили два склада ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
14 декабря 2023, 10:10

Фото: iStock/RamonCast

Два склада ВСУ в Херсонской и Запорожской областях российские военные уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на территории российских регионов были уничтожены склады бригады морской пехоты и механизированной бригады украинской армии. Они располагались неподалёку от Дарьевки в Херсонской области и Вольянска в Запорожской. 

Также в ходе уничтожения целей были ликвидирована живая сила и украинская военная техника. 

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские средства ПВО перехватили три снаряда HIMARS и 26 дронов. 

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация на Украине завершится летом следующего года. 

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#запорожская область
#херсонская область
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Солдат ВСУ сдался в плен и воссоединился со служащим в ВС России братом
Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС России брата
14 декабря 2023, 08:55

Фото: istock / Prostock-Studio

Пленный боец Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко по совету брата, который участвует в СВО на стороне России, добровольно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 «Волга», чтобы сдаться. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся ВС РФ и куда нам идти», — поделился Гринченко.
По словам солдата, такое решение к нему пришло еще в начале мобилизации на Украине. Он рассказал, что подразделение бойца пробыло на фронте всего два дня. Гринченко заявил, что хочет получить российское гражданство и сражаться вместе с братом в составе армии России. 

​Ранее В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников
Минобороны: 9 дронов перехватили и уничтожили в Московской и Калужской областях
14 декабря 2023, 07:23

Фото: istock / rancho_runner

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 9 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Московской и Калужской областей. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве сочли действия украинской стороны как попытку совершения террористической атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бпла
#всу
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Военный рассказал об эффективности «франкенштейнов» из F-35
Военный эксперт Кнутов: собранные из двух самолетов F-35 не всегда эффективны
14 декабря 2023, 06:24

Фото: iStock/Airubon

Сборка истребителей F-35 из частей двух разных самолетов — обычная практика в военной сфере. Однако, как рассказал военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру», такие аппараты могут оказаться эффективными только в определенных условиях.
«Часто используются детали из разных машин для создания одной. Это распространено не только с истребителями, но и с другой боевой техникой, включая танки. Однако важно состояние этих деталей и, конечно, кто будет проводить эту пересборку. Если это делается компанией-производителем, такая процедура обычно безопасна. Но если это мастерские, результат может быть рискованным — это может привести к созданию неполноценного самолета или даже к аварии после взлета», — пояснил он.
Кнутов также выразил мнение, что сам по себе F-35 не является наиболее эффективным истребителем.

«F-35 — новинка, которую американцы активно продают всему миру, называя чудо-техникой. Но это достаточно сложный аппарат, требующий постоянных обновлений программного обеспечения, подобно Windows. Без правильного обновления могут возникнуть серьезные проблемы», — добавил эксперт.
По данным издания Popular Mechanics, ВВС США планируют собрать один истребитель F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов стоимостью 2,5 миллиона долларов каждый. Это экономически оправдано, учитывая стоимость самого самолета — 82,5 миллиона долларов.

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#танки
#аварии
#мнение
#аппарат
#финляндия
#истребители
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Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино
Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино, двух бойцов взяли в плен
14 декабря 2023, 05:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино в Запорожской области. Двух украинских военнослужащих удалось взять в плен, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские десантники проникли в лесополосу, где располагались подразделения ВСУ, и с помощью стрелкового оружия и ручных осколочных гранат подавили сопротивление противника.

В результате десантникам удалось захватить позиции ВСУ и укрепить свое положение, а затем провести очистку территории.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что основными направлениями для ВСУ в данный момент являются Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область.

Именно здесь идут наиболее ожесточенные бои. Тем не менее, добавил он, украинским войскам не удается эффективно противостоять России в этих регионах.

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#беспилотник
#херсонская область
#всу
#запорожье
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Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
14 декабря 2023, 05:20

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ЦВО ликвидировали позиции ВС Украины на Краснолиманском направлении в ночное время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#украина
#россия
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Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО
Глава KMZ Даниленко: Первый морской дрон РФ отправят на испытания в зону СВО
14 декабря 2023, 04:12

Фото: iStock/marc chesneau

Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что на испытания в зону СВО отправят первый российский морской надводный дрон. Об этом пишет РИА Новости.
«Первый безэкипажный катер отправляется на испытания в зону СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Даниленко отметил, что быстроходный катер-носитель называется «Одуванчик». Он также подтвердил, что первую опытную партию планируется построить до конца 2023 года.

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«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке
14 декабря 2023, 01:46

Фото: iStock/Standart

В подконтрольном Киеву городе Снегирёвка прозвучал взрыв. Об этом сообщает «Общественное».
«В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта», - пишет украинское издание в Телеграм-канале.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины, и также в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.

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