В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне

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Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала Польшу разорвать отношения с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни. Об это информирует РИА Новости.
В открытом письме, опубликованном на портале Myśl Polska, она выразила мнение, что «нельзя вести диалог на партнерских условиях со страной, которая формирует свою идентичность на основе преступной идеологии бандеровцев». Соколовска подчеркнула, что не может быть речи о дружбе, когда убийцы и организаторы геноцида почитаются.
Она также потребовала от Украины признать Волынскую резню геноцидом польского народа, наказать виновных и отказаться от бандеровской идеологии. По её мнению, Варшава должна руководствоваться исключительно своими интересами и интересами польского народа, игнорируя мнение украинского руководства. Соколовска напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за оказанную помощь и не выдвигать свои условия по различным вопросам.
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши.
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Она также потребовала от Украины признать Волынскую резню геноцидом польского народа, наказать виновных и отказаться от бандеровской идеологии. По её мнению, Варшава должна руководствоваться исключительно своими интересами и интересами польского народа, игнорируя мнение украинского руководства. Соколовска напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за оказанную помощь и не выдвигать свои условия по различным вопросам.
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши.
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Дарья Осипова