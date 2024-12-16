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В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне

Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала Польшу разорвать отношения с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы останки жертв Волынской резни. Об это информирует РИА Новости.
В открытом письме, опубликованном на портале Myśl Polska, она выразила мнение, что «нельзя вести диалог на партнерских условиях со страной, которая формирует свою идентичность на основе преступной идеологии бандеровцев». Соколовска подчеркнула, что не может быть речи о дружбе, когда убийцы и организаторы геноцида почитаются.

Она также потребовала от Украины признать Волынскую резню геноцидом польского народа, наказать виновных и отказаться от бандеровской идеологии. По её мнению, Варшава должна руководствоваться исключительно своими интересами и интересами польского народа, игнорируя мнение украинского руководства. Соколовска напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за оказанную помощь и не выдвигать свои условия по различным вопросам.



Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши.

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#санкции
#украина
#польша
#зеленский
FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
16 декабря 2024, 06:43

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В период с 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии при президентстве Башара Асада отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Об этом написали в британском издании Financial Times.
В публикации отмечают, что на тот момент в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. По словам источника издания, тогда внутренние резервы страны были «почти нулевыми».

Несмотря на это правительство Асада перенаправило в московский аэропорт две тонны наличных денег. Общая сумма составила 250 миллионов долларов в купюрах номиналом 100 долларов и 500 евро.

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#аэропорт
#евро
#доллар
#сирия
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Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун покидает свой пост
Ренхап: глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун покидает свой пост
16 декабря 2024, 06:14

Фото: iStock/vector simple style.

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила», Хан Дон Хун объявил объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает агентство Ренхап.
При этом Хан Дон Хун поддержал импичмент и выступал за отставку президента страны Юн Сок Еля. Также он призывал голосовать депутатов основываясь на собственных убеждения. Если внутри партии было принято решение выступить против импичмента, то уже 12 депутатов «Гражданской силы» поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали «за».

Отставка Дон Хуна случилась спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля. Стоит отметить, что Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя после одобрения импичмента. После этого произошла отставка членов высшего исполнительного комитета, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.

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#импичмент
#южная корея
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Рассмотрение проекта о штрафах за продажу энергетиков детям может пройти весной
Толстой: Госдума может рассмотреть проект о штрафах за продажу детям энергетиков весной
16 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Stockah

Следующей весной Госдума может перейти к рассмотрению проекта о штрафах за продажу энергетических напитков детям. Этим поделился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой с РИА Новости.
«Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим», — заявил Толстой.

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. О подготовке к внесению проекта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нарушителям будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.

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#вячеслав володин
#штрафы
#госдума
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Президент Сербии заявил о старте переговоров с США и Россией из-за санкций
16 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией в связи с потенциальным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в соцсетях.
Вучич заявил, что начало переговоров планируется с самого утра. Такой скорый старт он объяснил желанием обеспечить безопасность и надежность для граждан Сербии.

Отметим, что часть акций «Нефтяной индустрии Сербии» принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». Возможное введение санкций против компании может случиться 1 января 2025 года.

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#газпром
#нефть
#вучич
#сербия
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В Сирии рассказали об отводе армией РФ части военных из Дамаска
16 декабря 2024, 03:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Новые сирийские власти рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска. Этим поделился участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро «Хайат Тахрир аш-Шам*» с Financial Times.
По его словам, армия России отвела часть военных, которые находились в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Это же сделали с бойцами, которые служили при российском посольстве в столице Сирии.

На данный момент ведутся переговоры об эвакуации большей части российской армии. Военные находятся в разных регионах страны.

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#военные
#армия
#армия россии
#рф
#переговоры
#сирия
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Историк Матвеев: националисты Украины воровали помощь Запада еще 85 лет назад
16 декабря 2024, 03:19

Фото: iStock/Oakozhan

Националисты Украины воровали финансовую помощь от Запада еще 85 лет назад. Об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев для РИА Новости.
«Воровство западной помощи, желание нажиться за чужой счет, в том числе за счет подачек от иностранных спецслужб, сидит у украинских националистов и их лидеров буквально в крови», — заявил Матвеев.

Историк привел тот факт, что украинские националисты начали получать деньги от Запада еще в 1925 году. Тогда на немецкую разведку работала группа во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем. Изначально она передавала сведения о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе.

Союз между националистами и Германией был прерван в 1941 году. Причиной стало то, что Степан Бандера в 1940 году, получив большую сумму денег для финансирования созданного подполья в целях организации подрывной деятельности, пытался их присвоить и перевел в один из швейцарских банков, откуда они нами были изъяты и снова возвращены Бандере.

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#деньги
#германия
#всу
#нацизм
#украина
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Die Welt: Германия может покинуть НАТО из-за модели альянса в пользу интересов США
16 декабря 2024, 01:50

Фото: iStock/macky_ch

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что его страна должна пересмотреть свое участие в блоке НАТО из-за существующей модели альянса в пользу США. Об этом он рассказал изданию Die Welt.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германии следует подумать, в какой степени этот альянс все еще полезен для нас», — заявил политик газете.

По словам Хрупалла, сейчас в НАТО не учитываются интересы всех европейских стран, включая Россию. Существующая модель блока служит прежде всего американским интересам. Эта тенденция должна быть пересмотрена в пользу более сбалансированного учета интересов всех европейских государств.

Также в своем интервью Хрупалла высказался о программе его партии по призыву на военную службу. Политик отметил, что данный вопрос не будет выдвигаться на передний план в текущей избирательной кампании. Это может вызвать негативную реакцию, так как избиратели опасаются отправки немецкой молодежи на фронт в Украине.

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#нато
#германия
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Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: казнь израильских властей юридически возможна
16 декабря 2024, 01:31

Фото: iStock/butenkow

Казнить израильские власти, которые ответственны за совершение преступлений в Палестине, юридически возможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.
По словам политика, вынесение решения о смертной казни станет возможным после совместного суда, проведенного государствами, поддерживающими народ Палестины. Также законодательства этих стран должны предусматривать возможность вынесения смертного приговора.

Гариб-Абади отметил, что на данный момент свыше пятидесяти пяти государств узаконили смертную казнь.Если две или три страны из них выступят против преступлений израильского режима, то тогда можно будет организовать суд и вынести смертный приговор израильским властям.

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#суд
#израиль
#политика
#палестина
#иран
#смертная казнь
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Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в видео карту Украины без Крыма
16 декабря 2024, 01:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Карта была показана студией в рекламном ролике о новогоднем выпуске «Вечернего квартала». Видео появилось на официальной странице компании в соцсети Instagram*.

Кадр уже вызвал недовольство аудитории в комментариях. Помимо карты, зрителей возмутило неуместность шоу во время боевых действий в стране.

Напомним, что полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. Тогда был проведен референдум, в ходе которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает регион своей территорией. Многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Instagram (организация запрещена в России как экстремистская)
#украина
#референдум
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#владимир зеленский
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