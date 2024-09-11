В Польше раскрыли, кто может разрешить Киеву бить по РФ

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Альянс НАТО может разрешить киевскому режиму наносить дальнобойными ракетами Запада удары по России, но не отдельные государства. Об этом журналистам сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Президент (Владимир) Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — сказал Косиняк-Камыш.Ранее обозреватели издания Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщали, что Соединенное Королевство, а также Франция поддержали применение дальнобойных ракет против России, но Киев ждет одобрения со стороны Вашингтона.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, уже приняли.
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Никита Кротов