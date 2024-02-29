В Польше рассказали, когда закроют границу с Украиной для торговли

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Польше придётся пойти на закрытие торговых границ с Украиной, если её требования не будут услышаны в Брюсселе и Киеве, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с протестующими фермерами.
«Мы говорили об этом с премьером (Украины) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте», — сообщил Туск.
По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения.
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