В Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной

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Блокада пропускного пункта Дорогуск — Ягодин на украинско-польской границе завершена, пишет РИА Новости.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
В направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств. Сейчас они находятся на пункте пропуска.
Кроме этого, на оформлении еще 25 грузовиков, которые будут направляться в сторону Польши, добавил он.
Кубраков подчеркнул, что с польским правительством уже идут переговоры о разблокировке других пунктов. Решения будут приняты в ближайшее время.
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