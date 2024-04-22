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В Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной

22 апреля 2024, 17:22
Фото: iStock/Vera Shestak

Фото: iStock/Vera Shestak

Блокада пропускного пункта Дорогуск — Ягодин на украинско-польской границе завершена, пишет РИА Новости.


Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

В направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств. Сейчас они находятся на пункте пропуска.

Кроме этого, на оформлении еще 25 грузовиков, которые будут направляться в сторону Польши, добавил он.

Кубраков подчеркнул, что с польским правительством уже идут переговоры о разблокировке других пунктов. Решения будут приняты в ближайшее время.

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#польша
#украина
#грузовик
В США в ужасе из-за возможного ядерного удара
Макговерн: Штаты могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине
22 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/RomoloTavani

США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов.
Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Это послужит России и ее армии хорошим уроком, подчеркнул он.

По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не даст одержать нынешнему главе Белого дома победу на выборах.

При таком развитии событий администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться для них тюремным заключением, добавил он.

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#сша
#ядерное оружие
#мнение
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Глава Венгрии заявил о подготовке Евросоюза к мировой войне
Сийярто: ЕС реагирует на ситуацию в Киеве подготовкой к мировой войне
22 апреля 2024, 17:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для украинской армии готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он высказал такое мнение после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге. Выступление транслировал телеканал М1.

Как отметил Сийярто, заседание было больше похоже на совещание военачальников в штабе. На протяжении нескольких часов участники обсуждали, сколько оружия и когда они готовы поставить Украине.

По его мнению, до сих пор военная помощь Киева не способствовали ее успехам на фронте. При этом он добавил, что в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте наоборот должно стимулировать усилия по установлению мира. Однако обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта.

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#венгрия
#евросоюз
#война
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Эксперт предупредил о риске эскалации после размещения в Польше ядерного оружия
22 апреля 2024, 16:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Польша «захлебывается» от русофобской политики, поэтому готова на размещение на своей территории ядерного оружия США, пишут «Известия». Это может привести к эскалации напряженности в регионе.
Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что тема размещения американского ядерного оружия в Польше уже обсуждалось властями на переговорах с коллегами из США.

По его словам, желание Польши стать центром военно-политической Европы может привести к еще большей напряженности в регионе.

Он также отметил, что Польша выполняет все прихоти Вашингтона, «захлебываясь» от русофобской политики, а также, чтобы убедить его, что Варшава надежный партнер.

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Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия

Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
#польша
#ядерное оружие
#экспертное мнение
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Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
22 апреля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Российские военные предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил Песков.

Отмечается, что так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить у себя ядерное оружие, которое принадлежит США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране. Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#военные
#оружие
#дмитрий песков
#ядерное оружие
#рф
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Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия
22 апреля 2024, 13:02

Фото: istockphoto/vadimrysev

В случае появления на территории Польши американского ядерного оружия Россия просто вынуждена будет предпринять ответные шаги. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий обвинил США и Польшу в эскалации напряжённости в Европе. Он указал, что такой шаг несёт угрозу безопасности России, поэтому Москва просто вынуждена будет принимать ответные меры.

Вместе с тем, депутат указал, что в Белом доме отлично понимают, что Россия не оставит без ответа размещение ядерного оружия в соседнем государстве, поэтому Пентагон может отказаться от такого рискованного шага. Алексей Чепа подчеркнул, что в случае, если это всё же произойдёт, ответные действия будут предполагать размещение средств, которые будут направлены в том числе на США.

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#москва
#сша
#россия
#меры
#депутат
#пентагон
#польша
#ядерное оружие
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Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом
22 апреля 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Глава Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По ее данным, визит осуществлен по приглашению президента России Владимира Путина.Алиев прибыл в аэропорт Внуково-2 минувшим утром. Его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.

Главы государств намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, лидеры стран обсудят актуальную повестку в регионе.

Прежде сообщалось, что Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#аэропорт азербайджан
#россия
#переговоры
#владимир путин
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Глава украинской разведки Буданов* рассказал о работе российских спецслужб
22 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto/ffikretow

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* рассказал о направлениях деятельности российских спецслужб. По его словам, в настоящее время они готовят и реализуют некий план «Майдан-3».
В интервью украинской службе BBC News начальник украинской разведки завил, что российские спецслужбы уже некоторое время разрабатывают и проводят мероприятия по реализации этого плана, который заключается в распространении панических настроений, уныния, разжигании конфликта внутри Украины между гражданскими и военными.

Буданов* указывает, что явно пророссийские силы в стране в настоящее время не смогут функционировать. Поэтому российские спецслужбы камуфлируют свою дестабилизирующую деятельность под разного рода социальные процессы. Также, по словам главы ГУР, из-за российского плана «Майдан-3» замедлился процесс обмена военнопленными.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
#мероприятия
#интервью
#украина
#гур украины
#план
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Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение «формулы мира»
Захарова: Обсуждением «формулы мира» США отвлекали внимание от транша Киеву
22 апреля 2024, 11:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Поддержание дискуссии вокруг «формулы мира», предложенной Зеленским, было необходимо Соединённым Штатам исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от очередного пакета помощи Киеву. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, большинством голосов одобрила законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. В эфире телеканала «Россия 24» спикер российского МИД отметила, что все выступления со стороны американских властей и политологов на международных площадках в пользу «формулы мира» нужны были только для того, чтобы отвлечь внимание от выделения очередного транша помощи террористическому киевскому режиму.

Кроме того, по словам российского дипломата, обсуждение «формулы Зеленского» было призвано создать у мирового сообщества впечатление, что Россия не желает завершать конфликт, несмотря на готовность Запада к мирному урегулированию. Захарова подчеркнула, что всё обстоит ровно наоборот: Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Напротив, Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российскими властями.

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#москва
#сша
#россия
#конфликт
#мид
#зеленский
#захарова
#переговоры
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Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав
Лавров: Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав
22 апреля 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав. Об этом агентству ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По его мнению, такое положение дел может привести к катастрофическим последствиям.

Министр также отметил, что Россия готова вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако это может произойти в том случае, если на соответствующий шаг пойдут США. В настоящее время диалога между Москвой и Вашингтоном нет.

Прежде страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность выходом России из соглашения и призвали продолжать соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия.

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#сша
#россия
#соглашения
#испытания
#лавров
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