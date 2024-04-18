В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

Совместными усилиями украинских и польских спецслужб на территории Польши был задержан подозреваемый в покушении на президента Владимира Зеленского. Об этом 18 апреля сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что задержанный является гражданином Польши и собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. По мнению украинских властей, это могло помочь спецслужбам России при подготовке покушения на украинского лидера во время его пребывания в Польше.
В настоящее время польская прокуратура предъявила обвинение задержанному за «готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы».
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