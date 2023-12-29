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Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета, направленная на Украину

В Польше считают, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета
29 декабря 2023, 17:23
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что, предварительно, объектом, проникшим в воздушное пространство Польши минувшей ночью, была ракета ВС РФ, выпущенная по Украине.
«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. У нас есть радарные, национальные и союзнические подтверждения этого», — пояснил Кукула.

По официальной информации польской армии, в небе над Польшей появилась ракета, выпущенная по Украине в рамках массированной атаки ВС РФ.

По словам Кукулы, минувшая ночь стала сложной для Украины. Россия совершила комбинированную атаку с помощью беспилотников, а после нанесла массированный ракетный удар с помощью авиации дальнего действия. Он отметил, что ракеты были запущены из Каспийского моря, и одна из них пересекла польскую границу, а затем покинула ее.

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#россия
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#вс рф
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«Проблема для России»: глава ВЦИОМа назвал гибель Пригожина большой удачей для страны
29 декабря 2023, 17:18

Фото: iStock/Kesu01

Гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала для страны большой удачей. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он назвал бизнесмена «заигравшимся» патриотом и заявил, что он вел себя как несистемный игрок. Федоров добавил, что страна выдохнула дважды. Первый раз, когда мятеж провалился.

Напомним, руководитель частной военной компании погиб 23 августа в авиакатастрофе. Трагедия произошла спустя месяц после попытки вооруженного мятежа в стране. В июне текущего года Пригожин заявил о начале «марша справедливости» и вошел в Ростов-на-Дону на танках. Вскоре ситуация была урегулирована при содействии белорусского президента Александра Лукашенко.

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#трагедия
#вагнер
#пригожин
#чвк
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Шмыгаль: С 1 января на Украине сократят 20 тысяч вакансий госслужащих
29 декабря 2023, 17:16

Фото: iStock/Collab Media

Правительство Украины сократит 20 тысяч вакансий госслужащих с 1 января 2024 года, видео с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
«Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей. Теперь 70 процентов зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30 процентов премии», — прокомментировал ситуацию Шмыгаль.

При этом, украинский премьер добавил, что с 1 января 2024 года будут сокращены почти 20 тысяч вакансий государственных служащих.

По словам Шмыгаля, подобные меры позволят серьезно сэкономить государственный бюджет, деньги из которого пойдут на укрепление обороны и безопасности Украины.

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#украина
#вакансии
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Игнат заявил, что инцидент с НЛО в Польше является сигналом Западу
29 декабря 2023, 17:10

Фото: iStock/macky_ch

Нарушение воздушного пространства Польши неопознанным летательным объектом является сигналом для стран Запада о необходимости помощи в усилении ПВО Украины. Такое заявление сделал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».
По его словам, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты, необходимо предоставить Украине средства противовоздушной обороны.

«Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их», - заявил Игнат.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, а после он исчез с радаров. После случившегося оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
29 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/ffikretow

Польский Генштаб заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство страны, была российской.
Прежде сообщалось, что в небе над Польшей был замечен неизвестный воздушный объект. Его передвижение сопровождала система ПВО, затем он исчез с радаров. Инцидент произошел в ночю на 29 декабря. Изначально предполагалось, что объект пересек границу со стороны Украины.

В связи с инцидентом президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным командованием Польши.

Через некоторое время глава польского Генштаба заявил, что воздушное пространство нарушила российская ракета. Никаких доказательств приведено не было. Российская сторона в настоящее время обвинения Польши не комментировала.

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#президент
#совещание
#ракета
#инцидент
#пво
#польша
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«Лицемерка»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали недовольство в Сети
Пользователи Х потребовали отставки фон дер Ляйен из-за ее поддержки Украины
29 декабря 2023, 16:47

Фото: iStock/keremberk

Пользователи соцсети Х серьезно раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Большинство пользователей социальной сети назвали главу Еврокомиссии лицемерной, а также отметили, что деньги народа тратятся в «ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами». Комментаторы также подчеркнули, что они не желают оказывать поддержку Украине долгие годы.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Глава ЕК также подчеркнула важность наращивания обороны и подготовки «к любым сценариям от традиционных до гибридных».

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«Как раз туда прилетело»: генерал ВСУ назвал последствия российского удара по Украине
Генерал Кривонос: российские ракеты поразили одно из мощнейших предприятий Украины
29 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/RamonCast

Во время массированного удара со стороны ВС РФ, оказалось повреждено одно из мощнейших предприятий Украины. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал YouTube-каналу «Прямой».
Бывший военачальник раскритиковал Службу безопасности Украины и заявил, что оно плохо выполняет свои задачи. Кривонос пояснил, что прежде один из государственных порталов сообщил о заключении контракта крупным украинским заводом. В последующем именно по этому предприятию был нанесен ракетный удар.
«Сегодня как раз туда и прилетело», — заявил отставной генерал.

Кроме того, был обозначен ряд предприятий, которые сотрудничают с заводом. Они также подверглись атаке и были повреждены.

«Это совпадение?», — возмутился Кривонос.
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#пво
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ФСБ: Украинский нацбат «Айдар»* внесли в список террористических организаций
29 декабря 2023, 16:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский националистический батальон «Айдар»* внесли в список террористических организаций, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ФСБ РФ.
В Федеральной службе безопасности также уточнили, что это решение было принято Южным окружным военным судом 25 сентября 2023 года, однако, в силу вступило только 22 ноября.

Штурмовой батальон «Айдар»* был создан в мае 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и, изначально, было укомплектовано добровольцами. Батальон принадлежал к территориальной обороне Луганской области, однако, позже, вошёл в состав Сухопутных войск ВСУ.

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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
#всу
#фсб
#террористы
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Правительство РФ утвердило государственную программу развития новых регионов
29 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Российское правительство утвердило государственную программу восстановления и дальнейшего социально-экономического развития регионов, недавно присоединившихся к РФ. Соответствующее постановление уже подписано.
По сообщению пресс-службы кабинета министров в РФ, в программе особое внимание уделено восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, создание благоприятного климата для бизнеса и инвестиций. Поле реализации мероприятий программы Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики должны будут к 2030 году достичь среднестатистических показателей жизни в России.

В правительстве уточнили, что достижение этих целей будет осуществляться как за счёт роста предпринимательской активности на местах, так и за счёт прямой государственной поддержки с помощью субсидий из федерального бюджета.

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#рф
#бюджет
#регионы
#россия
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Политолог Блохин: США рассчитывают на ухудшение отношений Армении и России
29 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/alexis84

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что программы США по нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией направлены, в том числе, на охлаждение отношений армянского государства с Россией.
Кроме этого, по его мнению, США с помощью таких проектов собираются вернуть под своё влияние Азербайджан.

«Американцы рассорились с Турцией, и она стала дрейфовать от США. Ближайшим турецким союзником является Азербайджан, последовавший за Анкарой. В Армении дело сделано, Штаты не хотят её терять и утрачивать своё влияние. Здесь идёт попытка на фоне примирительного тона вернуть Азербайджан, то есть по крайней мере изменить его риторику», — добавил в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. На эти цели Госдепартамент страны планирует потратить $500 тыс.

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#сша
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