Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета, направленная на Украину

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Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что, предварительно, объектом, проникшим в воздушное пространство Польши минувшей ночью, была ракета ВС РФ, выпущенная по Украине.
«Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. У нас есть радарные, национальные и союзнические подтверждения этого», — пояснил Кукула.
По официальной информации польской армии, в небе над Польшей появилась ракета, выпущенная по Украине в рамках массированной атаки ВС РФ.
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Элина Позднякова