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Высокопоставленный представитель украинского правительства, попросивший об анонимности, сообщил NBC News, что идея военного удара Украины по Курской области обсуждалась уже более года.
По словам собеседника, одна из главных целей операции – отвлечь усилия и внимание России от других участков линии фронта, особенно на востоке, где российские войска все больше ослабляют оборону Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западные чиновники обеспокоены возможным конфликтом между украинскими партнерами из-за наступления в Курской области.
Согласно сообщению, союзники Киева считают неудачным время наступления ВСУ на Курскую область. Киевские партнеры также разочарованы отсутствием ясности в отношении целей операции.
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западные чиновники обеспокоены возможным конфликтом между украинскими партнерами из-за наступления в Курской области.
Согласно сообщению, союзники Киева считают неудачным время наступления ВСУ на Курскую область. Киевские партнеры также разочарованы отсутствием ясности в отношении целей операции.
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Александр Климов