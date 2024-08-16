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Стали известны детали о рассказавших про планы Киева пленных солдат ВСУ

Рассказавшие о бомбе пленные ВСУ служили в атаковавшей Курскую область бригаде
16 августа 2024, 23:54
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy



Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) , пленные которой раскрыли планы Киева атаковать российские атомные объекты, участвовала в атаке на Курскую области. Эту информацию цитирует РИА Новости со ссылкой на ВГА Харьковской области.

Ранее Украину обвинили в том, что она планировала нападения на атомные электростанции в Курске и Запорожье в качестве провокации. Об этом сообщили в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

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#плен
#солдаты
Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
17 августа 2024, 00:42

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области в плен попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бойцы бригады «Азов»*.
«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», – заявил генерал-майор.

Генерал-майор Алаудинов также отметил, что российские войска атаковали в Курской области пять пикапов, пять бронемашин, два грузовика и беспилотный робот-сапер.

Накануне вечером Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 220 военнослужащих.

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* признана террористической организацией и запрещена в России
#всу
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#россия
#курская область
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В МИД заявили об использовании Киевом HIMARS для атаки по гражданским объектам
Захарова: ВСУ применили HIMARS в ходе атаки гражданских объектов под Курском
16 августа 2024, 23:31

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, использовали системы HIMARS в ходе гражданских объектов в Курской области, ​сообщается на ​сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что сегодня ведомство сообщило о ряде терактов, совершенных украинской стороной на российской территории.

«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими НIMARS», – отметила она.

Дипломат напомнила, что мост через Сейм Глушковского района был полностью разрушен в результате атаки ВСУ. Виновные понесут «суровое наказаны», добавила она.

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#всу
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#мост
#удар
#ракета
#мария захарова
#россия
#мид рф
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Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов
Подмосковные спасатели напомнили о лесных пожарах перед сезоном сбора грибов
16 августа 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В конце лета в Подмосковье начинается сезон активного сбора грибов, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там обратили внимание на то, что многие даже не задумываются об опасности брошенной в лесу спички, непотушенного окурка или непогашенного костра.
«Листья, мох, хвоя, валежник – всё это воспламеняется в одно мгновение. С треском горят молодые ели и сосны. В основном именно по вине человека страдают леса, сельхозугодья и дачные участки. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что нельзя бросать в лесу горящие спички, непотушенные окурки, тлеющие тряпки, сжигать мусор, разводить костры в пожароопасный период, оставлять стеклянные бутылки или осколки.

Помимо этого, запрещено оставлять в лесу мусор, особенно пропитанный маслом, бензином и другими горючими материалами. Нельзя также поджигать траву или кустарники на полянах и опушках леса, в садах и на полях.

Разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
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Газ взорвался в подъезде дома в Калининградской области, есть пострадавший
Один человек пострадал во время взрыва газа в подъезде дома под Калининградом
16 августа 2024, 20:06

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв бытового газа произошел в поселке Новое Голубево под Калининградом вечером 16 августа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба УМВД региона. Хлопок произошел в 17.30 по московскому времени. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, скорая и полиция.
В момент взрыва в квартире на третьем этаже находился 39-летний мужчина. Его с различными травмами экстренно увезли в больницу. Волна была такой силы, что в доме повредило еще четыре квартиры. К счастью, больше никто не пострадал.

Жильцов подъезда эвакуировали и увели на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и полиции. В точных причинах и подробностях утечки газа разбираются эксперты.

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#пожар
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#происшествия
#люди
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Самолет Fouga Magister разбился во время авиашоу на юге Франции
Коллекционный самолет разбился во время шоу во Франции – видео
16 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto / saiko3p

На юге Франции разбился самолет Fouga Magister, который принадлежал французскому авиаклубу. Инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов, на глазах у сотни зрителей и участников 16 августа.
Все случилось в тот момент, когда пилоты выполняли показательные маневры в воздухе, сообщает французское издание Figaro. Точные причины крушения пока не сообщаются. Местные СМИ информируют, что коллекционный самолет упал в море у побережья Лаванду. Крушение произошло около18.00 по московскому времени.


О наличии жертв пока неизвестно. По предварительной информации, пилот не смог катапультироваться, поскольку самолет не оборудован специальным креслом.

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#пилоты
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В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе крупнейшего производителя стали
Bild: в Германии более 30 часов горит склад ThyssenKrupp
16 августа 2024, 19:25

Фото: iStock/Distortion Media

Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген горит более 30 часов. Об этом информирует газета Bild.
Уточняется, что пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа, и продолжается до сих пор. К ликвидации огня привлечены более 200 сотрудников экстренных служб.

Согласно информации источник, дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который располагается в 15 километрах от горящих складских помещений. Причина возгорания уточняется. Данные о пострадавших и жертвах в настоящее время не поступали.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Люберцах произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#данные
#люди
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Хохотал после изнасилования: сожители матери из Барнаула надругались над сыном и домогались дочери
16 августа 2024, 19:11

Фото: istock /mactrunk

14-летний подросток из Барнаула покончил с собой после того, как отчим надругался над ним. Оказалось, что младшая сестра школьника ранее тоже была подвергнута насилию, но от другого отчима. Что скрывала мать семейства и что произошло с ребенком в день трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Подросток из Барнаула


Антон воспитывался в полной семье, имел старшую сестру. В какой-то момент отношения между родителями стали портиться и они развелись. 38-летняя мать Антона стала менять сожителей и вскоре сошлась с молодым мужчиной. Ему было всего 23 года. Новый возлюбленный уже неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Разница в возрасте пару не смущала. Избранник красиво ухаживал за женщиной и лояльно относился к ее детям.

Антон рос любознательным, активным и послушным ребенком. При этом мать явно обделяла его вниманием. Знакомые семьи рассказали, что мальчик часто не доедал, донашивал вещи за сестрой.

День трагедии


Летом семья находилась на даче. В роковой августовский день 23-летний отчим взял Антона с собой на рыбалку, где и совершил насилие над подростком. После этого мужчина позвонил матери Антона и попросил забрать их домой. Позже соседи семейства расскажут, что женщина не заметила никаких странностей в поведении сына, когда привезла его домой.

«Лена сказала, что когда она приехала за ними, то они были веселые и хохотали. Извините меня, как может ребенок хохотать после изнасилования? Как она могла не заметить, что что-то случилось?» – недоумевали местные жители.

Фото: istock /burcu saritas

Старшая дочь подвергалась насилию


Оказалось, что в семье ранее уже происходило подобное. Когда старшей дочери Елены было 12 лет, ее домогался первый отчим. Девочка рассказала обо всем матери, но женщина не сочла это событие поводом для расставания с возлюбленным. После инцидента пара прожила вместе еще три года. Соседи предполагают, что мужчина заплатил Елене крупную сумму денег, чтобы «замять дело».


Прощание с подростком


14-летний Антон не смог пережить произошедшую с ним трагедию и свел счеты с жизнью. На прощание с подростком пришли жители со всего поселка. Каждый задается вопросом – почему Антон ни к кому не обратился за помощью, почему остался с этим кошмаром один на один.

Не исключает общественность и того, что с ребенком на самом деле мог расправиться отчим.

Уголовное дело


Отчим Антона задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следствию еще предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка и установить, действительно ли было совершено самоубийство.

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В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей
16 августа 2024, 17:25

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Сосьве Свердловской области внезапно скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Об этом сообщает E1.RU.
Брат погибшей Сергей предположил, что у Марии произошла остановка сердца. По его словам, женщина готовила завтрак для детей, как вдруг упала на кухне и скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.

От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.

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#крушение
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57 раз ударил ножом за отказ в сексе: Муж на глазах у детей жестоко убил жену в Петербурге
В Петербурге завершили расследование дела о жестоком убийстве матери двоих детей
16 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/tiero

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об убийстве матери двоих детей, которой нанесли 57 ножевых ранений.

Семья из Донецка


41-летняя женщина и её 45-летний муж – уроженцы Донецка. До 2014 года они жили в Горловке, а после перебрались в Петербург. Они успешно устроились на работу – мужчина подрабатывал разнорабочим, а его жена стала работать медсестрой. Супруги воспитывали двух дочерей 17 и 10 лет. В 2023 году семья взяла ипотеку, после чего произошёл раскол.

Мужчина ни с того ни с сего начал сильно ревновать супругу. Дошло до того, что он запирал её дома и звонил начальнице, чтобы узнать, почему жена задерживается и не изменяет ли она ему с кем-нибудь из коллег. Усугубило ситуацию то, что женщина стала отказываться заниматься любовью, а в один момент вообще заявила, что не любит мужа.

По словам матери женщины, её дочь устала от постоянных ссор с мужем и решила развестись с ним. Супруг пришёл в ярость от такого желания жены и спрятал свидетельство о заключении брака.

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Мать ежедневно созванивалась с дочерью и узнавала у неё об обстановке дома. В один день, 22 сентября, дочь не вышла на связь, а ночью женщине пришло сообщение от старшей внучки о том, что они с отцом находятся в отделении полиции, а мать мертва.

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang


Жестокое убийство


В этот день семья как обычно собралась за ужином. Девочки быстро поели и пошли в свою комнату, как вдруг раздался истошный крик. Старшая побежала на кухню и увидела, как её отец наносит удары ножом матери. Позднее на её теле насчитали 57 ножевых ранений.

В ходе допроса мужчина заявил, что выпил немного до возвращения домой тем вечером. Затем, по его словам, всё было как в тумане. Он очнулся после прибытия полиции и обнаружил, что все стены и пол в крови, а его жена лежит без сознания. Супруг не стал отпираться и признался, что именно он убил женщину, однако добавил, что совершенно не помнит, как это произошло.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью. По ней ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После произошедшего мать погибшей оформила опеку над внучками. Сейчас девочки всё ещё учатся жить заново, пытаются отойти от трагедии.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, было установлено, что мужчина нанёс жене 57 ударов ножом и не менее 30 ударов другими предметами по всему телу. В Санкт-Петербургский городской суд направили дело для рассмотрения по существу.

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