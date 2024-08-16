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Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) , пленные которой раскрыли планы Киева атаковать российские атомные объекты, участвовала в атаке на Курскую области. Эту информацию цитирует РИА Новости со ссылкой на ВГА Харьковской области.
Ранее Украину обвинили в том, что она планировала нападения на атомные электростанции в Курске и Запорожье в качестве провокации. Об этом сообщили в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.
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Александр Климов