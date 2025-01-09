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В Европе растёт число политических партий, выступающих за остановку конфликта на Украине и заявляющий о негативных последствиях разрыва отношений с Россией. Об этом сообщает польское издание Fakt.
В материале указано, что главной проблемой для Польши является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу, идущую с Востока. Это связано с растущей силой популистских партий в Европе, которые в последнее время всё чаще называют прокремлёвскими.
Отмечается, что в число факторов, которые определяют изменение настроений среди жителей, входят понижение благосостояния граждан и рост стоимости энергоносителей.
Газета уточняет, что эти факторы на фоне продолжающегося конфликта на Украине приводят к тому, что электорат многих европейских государств отказывается голосовать за политический мейнстрим. Граждане убеждены, что быстрое замораживание конфликта между Россией и Украиной приведёт к возвращению во времена процветания стран ЕС.
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Отмечается, что в число факторов, которые определяют изменение настроений среди жителей, входят понижение благосостояния граждан и рост стоимости энергоносителей.
Газета уточняет, что эти факторы на фоне продолжающегося конфликта на Украине приводят к тому, что электорат многих европейских государств отказывается голосовать за политический мейнстрим. Граждане убеждены, что быстрое замораживание конфликта между Россией и Украиной приведёт к возвращению во времена процветания стран ЕС.
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Анастасия Чинкова