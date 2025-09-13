В Польше неизвестные срезали крест с купола украинского храма

13 сентября 2025, 19:19

Фото: iStock/Popescu Marius

В Польше неизвестные сорвали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы и повредили крышу храма. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.