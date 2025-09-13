В Польше неизвестные срезали крест с купола украинского храма
В Польше неизвестные сорвали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы и повредили крышу храма. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.
В ответ на случившееся в городе Легница Посольство Украины срочно направило ноту в МИД Польши. Также Генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры и привлечь к ответственности виновных.
Боднар выразил обеспокоенность ростом антиукраинских настроений в Польше и призвал власти «реагировать оперативно», чтобы подобные акты вандализма не остались безнаказанными.
Польские власти пока не прокомментировали инцидент с украинским храмом.
