В Польше неизвестные срезали крест с купола украинского храма

Фото: iStock/Popescu Marius

В Польше неизвестные сорвали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы и повредили крышу храма. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.



В ответ на случившееся в городе Легница Посольство Украины срочно направило ноту в МИД Польши. Также Генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры и привлечь к ответственности виновных.

Боднар выразил обеспокоенность ростом антиукраинских настроений в Польше и призвал власти «реагировать оперативно», чтобы подобные акты вандализма не остались безнаказанными.

Польские власти пока не прокомментировали инцидент с украинским храмом.

Анастасия Чинкова

