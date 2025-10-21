В Польше задержали 55 «российских агентов» без предъявления доказательств
Польские спецслужбы сообщили о задержании 55 человек, которых подозревают в работе на Россию. Однако, как отмечает РИА Новости, официальных доказательств этим обвинениям не представлено.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что «в последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 55 человек, действовавших во вред Польше по заданию российской разведки». По его словам, двоих подозреваемых арестовали в Силезском воеводстве, где они якобы «разведывали военную инфраструктуру», а еще одного — в Поморском воеводстве по делу о поджоге.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании восьми человек по подозрению в подготовке диверсий.
Польские власти неоднократно обвиняли Россию в поджогах, шпионаже и других актах саботажа на территории страны, однако ни разу не представили убедительных доказательств. Москва, в свою очередь, отвергает подобные обвинения, называя их политически мотивированными.
