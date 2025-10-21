Песков обвинил Европу в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта

21 октября 2025, 13:12

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы СВР Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с РФ.





«Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков представителям СМИ.