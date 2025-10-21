Песков обвинил Европу в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта
Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы СВР Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с РФ.
«Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны», — сказал Песков представителям СМИ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.