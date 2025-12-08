В Польше задержали трёх украинцев со шпионским оборудованием

08 декабря 2025, 12:57

В Польше троих украинцев арестовали по делу о компьютерном мошенничестве

Фото: Istock/macky_ch

Польская полиция задержала трёх граждан Украины в возрасте 39, 42 и 43 лет со шпионским оборудованием. Об этом информирует телеканал Polsat News.