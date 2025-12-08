Достижения.рф

В Польше задержали трёх украинцев со шпионским оборудованием

В Польше троих украинцев арестовали по делу о компьютерном мошенничестве
Фото: Istock/macky_ch

Польская полиция задержала трёх граждан Украины в возрасте 39, 42 и 43 лет со шпионским оборудованием. Об этом информирует телеканал Polsat News.



При обыске автомобиля задержанных офицеры нашли детектор поиска жучков и хакерское оборудование: антенны, ноутбуки, большую партию SIM-карт, жёсткие диски и камеры. Мужчины сообщили, что путешествуют по Европе и направлялись в Литву.

Они представились IT-специалистами, но не смогли объяснить полиции необходимость такой аппаратуры. По версии следствия, изъятые устройства могут взламывать телекоммуникационные сети и вмешиваться в стратегические IT-системы.

Украинцам предъявили обвинения в мошенничестве и приобретении оборудования для совершения преступлений, в том числе для попытки повредить данным оборонного значения. Суд арестовал всех троих на три месяца.

Ольга Щелокова

