В Польше задержали трёх украинцев со шпионским оборудованием
Польская полиция задержала трёх граждан Украины в возрасте 39, 42 и 43 лет со шпионским оборудованием. Об этом информирует телеканал Polsat News.
При обыске автомобиля задержанных офицеры нашли детектор поиска жучков и хакерское оборудование: антенны, ноутбуки, большую партию SIM-карт, жёсткие диски и камеры. Мужчины сообщили, что путешествуют по Европе и направлялись в Литву.
Они представились IT-специалистами, но не смогли объяснить полиции необходимость такой аппаратуры. По версии следствия, изъятые устройства могут взламывать телекоммуникационные сети и вмешиваться в стратегические IT-системы.
Украинцам предъявили обвинения в мошенничестве и приобретении оборудования для совершения преступлений, в том числе для попытки повредить данным оборонного значения. Суд арестовал всех троих на три месяца.
