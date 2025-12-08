В Свердловской области люди разбились в серьёзном ДТП с «Газелью»

08 декабря 2025, 11:46

Под Алапаевском один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с УАЗом и «Газелью»

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Алапаевске Свердловской области автомобиль УАЗ столкнулся с «Газелью». Об этом информирует ГИБДД региона.