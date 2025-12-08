В Свердловской области люди разбились в серьёзном ДТП с «Газелью»
В Алапаевске Свердловской области автомобиль УАЗ столкнулся с «Газелью». Об этом информирует ГИБДД региона.
ДТП случилось утром на 111-м километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». По предварительной информации, водитель УАЗ-425 выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там «буханка» столкнулась с двигавшейся навстречу «Газелью».
В результате аварии один пассажир УАЗа погиб. Водитель и ещё четыре человека получили травмы. Медики госпитализировали их. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. На этом участке дороги ввели реверсивное движение.
