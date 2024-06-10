Мощный взрыв прогремел на военном заводе Mesko в Польше, есть жертвы

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На оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. На настоящий момент известно об одном погибшем.
Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская. Её слова передала польская радиостанция RMF FM. По словам Сренявской, погиб 59-летний работник предприятия. Ещё один рабочий получил травмы во время взрыва, но он сумел самостоятельно покинуть цех. Скорая помощь увезла его в больницу.
Как уточнила директор завода, взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен. На месте аварии работают полицейские, сотрудники пожарно-спасательной команды и вертолёт санитарной авиации. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшедшего.
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Александр Бойцов