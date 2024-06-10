Взорвавшийся польский завод Mesko работал на ВСУ

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Польский оружейный завод Mesko, на котором 10 июня прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом говорится на сайте производственного комплекса.
В 2022 году завод договорился с США о продаже ста единиц переносного зенитного ракетного комплекса Piorun для передачи Украине.
Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.
Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.
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Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.
Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.
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Элина Позднякова