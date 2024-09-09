В Польше заявили о нейтрализации кибердиверсантов, якобы связанных с РФ и РБ

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Польские спецслужбы нейтрализовали кибердиверсантов, якобы связанных с Россией и Белоруссией. Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Галковский в беседе с журналистами. Доказательств причастности хакеров к РФ и РБ он приводить не стал.
«В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше», — отметил польский вице-премьер.Галковский не стал уточнять, кто именно стал жертвой кибератак загадочных хакеров, но добавил, что они пытались «выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются и не подкрепляются доказательствами, приводящими реальные факты совершения атак.
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